6ᵉ congrès ordinaire du PCT : 3 000 délégués attendus à Brazzaville

À l’occasion d’une conférence de presse animée le 24 décembre, le rapporteur du comité préparatoire et d’organisation et porte-parole du parti, Parfait Romuald Iloki, a levé le voile sur l’ampleur et les ambitions de ce grand rendez-vous politique.

Le Parti congolais du travail (PCT) s’apprête à tenir son 6ᵉ congrès ordinaire du 27 au 30 décembre à Brazzaville, dans un contexte politique marqué par les enjeux de l’élection présidentielle de mars 2026. Au total, 3 000 délégués prendront part aux assises, venus des quinze départements du pays ainsi que de la diaspora, notamment de la fédération France-Europe.

La composition des participants traduit, selon les organisateurs, un équilibre entre représentativité territoriale, expérience politique et engagement militant. Parmi eux figurent 1 340 délégués fédéraux, 1 158 membres de droit issus notamment du comité central, de la commission de contrôle et d’évaluation et du comité des membres d’honneur, ainsi que 502 individualités, choisies sur la base de leur militantisme.

Selon Parfait Iloki, toutes les dispositions organisationnelles et logistiques sont réunies pour garantir la bonne tenue de ce congrès, initialement prévu un an plus tôt mais reporté pour des raisons stratégiques. « Ce décalage visait notamment à rapprocher le congrès de l’échéance présidentielle de mars 2026 », a-t-il expliqué.

Les travaux du 6ᵉ congrès s’annoncent déterminants. Ils devront notamment conduire à la désignation du candidat du PCT à la prochaine élection présidentielle, au renouvellement des instances dirigeantes et à l’élection d’un nouveau secrétaire général. Au-delà de ces enjeux statutaires, le congrès se veut aussi un moment d’introspection et de projection.

« À travers le rendez-vous de notre congrès, il sera question de renforcer la cohésion au sein de notre parti, de réaffirmer ses valeurs et idéaux, de projeter les grandes orientations quinquennales, mais aussi de regarder dans le rétroviseur avant de rebondir », a souligné le porte-parole du PCT.

Le thème retenu pour ces assises « Cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail, dans l’unité, la cohésion et la solidarité, en avant pour la consolidation de la paix, l’unité nationale, la démocratie en vue de la poursuite de la marche vers le développement » se veut fédérateur et porteur de sens. Un thème, a précisé Parfait Iloki, longuement réfléchi, qui traduit la volonté du parti de consolider ses acquis tout en répondant aux aspirations des populations.

Rappelant les dispositions du règlement intérieur, le rapporteur du comité préparatoire a insisté sur le rôle central du congrès, instance suprême du parti, habilitée à réviser, modifier et approuver le programme et les statuts du PCT.

Interrogé sur le bilan du mandat finissant, Parfait Iloki l’a jugé largement positif, mettant en avant les performances électorales du parti. « Les objectifs du 5ᵉ congrès ont été largement atteints », a-t-il affirmé, citant les 111 députés obtenus sur 151 lors des législatives de 2022, les 59 sièges sur 72 remportés aux sénatoriales de 2023 et les 652 conseillers sur 1 154 aux élections locales, conférant au parti une majorité confortable. À cela s’ajoute, selon lui, une avancée majeure sur le plan international avec l’adhésion du PCT à l’Internationale socialiste, après 56 ans de lutte politique.