2ème édition de la Journée de la Solidarité : AGL et ses collaborateurs se mobilisent pour la santé des communautés

Le 25 septembre 2025, AGL (Africa Global Logistics), acteur majeur du transport et de la logistique présent dans 50 pays dont 47 en Afrique, et fort de plus de 23 000 collaborateurs, a célébré la 2ᵉ édition de sa « Journée de la Solidarité ». Placée cette année sous le signe de la santé, cette mobilisation internationale de l’entreprise a permis de réaffirmer l’engagement du groupe auprès des communautés locales.

Ainsi, ce même jour, les équipes d’AGL à travers l’Afrique et le reste du monde ont mené des initiatives solidaires répondant aux besoins spécifiques de leurs territoires :

• Réhabilitation de centres de santé et d’écoles,

• Dons d’équipements médicaux,

• Campagnes de sensibilisation et dépistages gratuits,

• Accompagnement de personnes vulnérables ou en situation de handicap etc.

Bilan : plus de 167 000 euros de dons, plusieurs dizaines de structures soutenues et des milliers de bénéficiaires directs.

« La Journée de la Solidarité illustre notre volonté d’aller au-delà de notre rôle d’opérateur logistique pour agir concrètement en faveur du bien-être de nos communautés. En mobilisant nos collaborateurs dans chaque pays, nous associons la force d’une entreprise internationale à la proximité d’un ancrage local, afin de générer un impact tangible et durable », déclare Khadija Komara, Directrice de la Communication et du Mécénat d’AGL.

La Solidarité au cœur de l’ADN d’AGL au Congo

Plus de 1 500 collaborateurs évoluant à Africa Gobal Logistics Congo, Congo Terminal et Terminaux du Bassin du Congo (TBC) se sont mobilisés pour le don de sang à Pointe-Noire et Brazzaville. Ce don fait suite à une donation de 2 500 poches au centre national de transfusion sanguine (CNTS) pour appuyer les efforts des pouvoirs publics à œuvrer pour le bien-être des communautés et faciliter les collectes de don de sang dans le pays.

« Le don de sang est crucial pour les patients ayant besoin de transfusions notamment les victimes d’accidents, les personnes atteintes de maladies graves et celles subissant des interventions chirurgicales. C’est assez impressionnant de voir autant de collaborateurs du groupe AGL s’impliquer pour le don de sang» explique le Docteur Serge Oscar MOKONO, Directeur Général du CNTS.

Une journée devenue un rendez-vous annuel

Créée par AGL, la Journée de la Solidarité s’impose comme un temps fort du calendrier de l’entreprise. Chaque année, un thème global guide les initiatives locales, renforçant l’impact collectif et l’engagement sociétal du groupe. Cette journée constitue aussi un moment de partage et de convivialité, célébrant l’engagement des collaborateurs et partenaires au service des communautés locales.

En mobilisant ainsi ses collaborateurs sur le terrain, AGL incarne l’une de ses valeurs fondamentales : la solidarité, avec un impact direct et mesurable.

À propos d’AGL (Africa Global Logistics)

AGL est l’opérateur logistique de confiance en Afrique, offrant des solutions logistiques, portuaires, maritimes et ferroviaires. Avec 23 000 collaborateurs présents dans 50 pays, AGL s’appuie sur son expertise développée pour fournir des services sur mesure et innovants à ses clients africains et internationaux. L’ambition d’AGL est de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique. AGL est également présent en Haïti, au Timor oriental et en Indonésie