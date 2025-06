Préparation du budget de l’État 2026 : une nouvelle étape engagée

Le processus d’élaboration du budget de l’État pour l’exercice 2026 a franchi une nouvelle étape avec l’adoption des documents de budgétisation par les ministères sectoriels.

Les Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) ont été adoptés le 31 mai à Brazzaville, en attendant l’approbation des rapports annuels de performance.

Selon le directeur de l’élaboration du budget, Espérance Olokabeka Obambo, cette réforme vise à terme à assurer une meilleure planification budgétaire. Les délégués des ministères sectoriels et les gestionnaires de programmes se sont familiarisés avec les nouveaux outils de budgétisation, notamment les Projets annuels de performance (PAP), qui constituent des éléments clés de la budgétisation et accompagnent la loi de finances présentée au Parlement.

L’amélioration des documents budgétaires permettra une meilleure planification des dépenses, en veillant à leur alignement stratégique avec les politiques publiques, notamment en lien avec le Plan national de développement 2022-2026. Les participants à l’atelier consacré à l’actualisation des CDMT et des PAP des ministères pilotes ont révisé la méthodologie applicable et partagé des retours d’expérience, procédant à une évaluation afin d’identifier les forces et les faiblesses en vue de réajustements éventuels.

La réforme du budget programme est un processus exigeant qui nécessite d’autres ajustements et constitue un apprentissage continu. Six ministères pilotes ont été désignés pour tester cette approche de programmation budgétaire, chacun élaborant ses propres projets annuels de performance, servant ainsi de fondement au déploiement de cette nouvelle méthode l’année prochaine.

Les documents des CDMT et les PAP devront être transmis au Parlement avant la fin du mois de juillet. L’examen de ces outils s’inscrit dans le cadre du budget programme amorcé depuis 2024 au Congo, incluant la modernisation du système de gestion budgétaire et la nécessité de respecter le calendrier national pour l’élaboration du budget de l’État.