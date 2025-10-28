Octobre rose : AGL accompagne la lutte contre les cancers du sein et de l’utérus en milieu scolaire à Pointe-Noire

Le 23 octobre 2025, près de 250 étudiantes venues des écoles supérieures de Pointe-Noire et ses environs (EAD, ESCIC, Le Littoral, ECAM, IUTAC, ESCIC) ont participé à une conférence organisée par Africa Global Logistics (AGL) Congo et Congo Terminal pour sensibiliser les jeunes filles contre les cancers du sein et de l’utérus.

L’évènement a connu la participation du gynécologue Nzikou Boussoukou et du médecin généraliste Jennifer Mavoungou qui ont abordé les questions de prévention et traitement. L’atelier pratique d’autopalpation conduit par la sage-femme Damil Kinguedi a mis en lumière les bons gestes à apprendre pour faciliter le dépistage précoce.

Le moment émouvant a été celui des témoignages de ceux qui ont perdu des proches par suite du cancer du sein ou de l’utérus. L’idée étant de faire prendre conscience aux étudiantes qu’il ne s’agit pas ici d’un sujet utopique mais d’une réalité et qu’il vaut mieux prévenir que guérir.

« Parler des cancers du sein et de l’utérus sous toutes ses formes, encourager le dépistage précoce ou accompagner les femmes qui luttent contre la maladie, c’est déjà sauver des vies. Car le silence et l’ignorance font plus de victimes que le cancer lui-même » a déclaré Mayrise Manienze-Mbongo, Chef de département développement RH & Relations écoles à Congo Terminal.

A l’occasion d’octobre rose, Africa Global Logistics (AGL) Congo et Congo Terminal se mobilisent contre les cancers du sein et de l’utérus. Ces entreprises encouragent la prévention et le dépistage précoce par des sensibilisations. Elles accompagnent les efforts des pouvoirs publics à œuvrer pour le bien-être des jeunes en facilitant l’appropriation des mesures de prévention en milieu estudiantin