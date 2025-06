Lutte contre la désertification : le Congo mise sur la recherche scientifique et l’implication communautaire

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée le 16 juin à Brazzaville sous le thème « Restaurer les terres. Saisir les opportunités », la ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a annoncé un renforcement de la recherche scientifique et technique pour mieux cerner les mécanismes de dégradation des sols.

L’objectif affiché est clair : identifier des solutions de restauration adaptées aux réalités locales afin de mettre en œuvre une politique efficace de lutte contre la désertification. Pour y parvenir, le gouvernement congolais entend non seulement approfondir les connaissances scientifiques, mais aussi former les acteurs locaux – agriculteurs, communautés forestières, organisations de la société civile – aux pratiques de gestion durable des terres.

Selon la ministre, l’exécutif poursuivra ses efforts pour promouvoir des politiques incitatives à destination des communautés et des opérateurs économiques afin de favoriser l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement. Une approche multisectorielle sera également renforcée, à travers une meilleure coordination entre les différents ministères impliqués.

Le Congo compte mobiliser des financements nationaux et internationaux pour soutenir les initiatives locales et les projets de restauration à grande échelle. L’ensemble de ces actions s’inscrit dans le cadre juridique national, notamment la loi du 17 novembre 2023 sur la gestion durable de l’environnement, et s’appuie sur les politiques agricoles, forestières et hydriques du pays.

La ministre a par ailleurs salué les engagements pris par le président Denis Sassou N’Guesso, en tant que président de la Commission Climat du Bassin du Congo, notamment à travers la résolution des Nations unies proclamant la décennie pour le boisement et le reboisement. « Une initiative phare qui vise non seulement à préserver la biodiversité et à lutter contre le changement climatique, mais aussi à restaurer des terres gravement dégradées par la déforestation », a-t-elle souligné, exprimant la fierté des Congolais face à ce leadership.

Le gouvernement entend également mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation rigoureux pour mesurer l’impact des interventions et ajuster ses stratégies en conséquence. Enfin, un accent particulier sera mis sur la sensibilisation et l’éducation de la jeunesse congolaise, afin de l’impliquer pleinement dans la protection des terres et la promotion d’un développement durable.

Partie prenante de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, la République du Congo réaffirme ainsi sa volonté d’atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres d’ici à 2030, conformément aux objectifs du développement durable.