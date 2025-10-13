Le Congo et la Chine renforcent leur partenariat pour le développement

Un accord de don destiné à financer des projets de développement prioritaires a été signé entre le ministre congolais de la Coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso, et l’ambassadrice de Chine au Congo, An Qing.

Ce nouveau don s’inscrit dans la droite ligne d’une relation diplomatique établie depuis plus de soixante ans, marquée par des projets structurants, un soutien mutuel constant et une vision commune du développement. « Ce geste traduit, une fois de plus, le soutien constant et solidaire de la Chine envers le Congo », a déclaré le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, appelant les différents ministères à soumettre rapidement leurs projets afin de bénéficier de ce nouveau mécanisme de financement.

La diplomate chinoise, An Qing, a pour sa part souligné que ce don s’inscrit dans le cadre du consensus établi entre les présidents Xi Jinping et Denis Sassou N’Guesso, illustrant la continuité d’une coopération fondée sur le respect mutuel et les intérêts partagés. Elle a rappelé que la Chine accompagne le Congo depuis 1961 à travers des financements sans intérêt et de nombreux projets dans les domaines des infrastructures et des équipements publics.

Dans une perspective d’approfondissement des relations économiques, An Qing a également annoncé la signature imminente d’un accord d’exonération totale des droits de douane sur les produits exportés du Congo vers la Chine. Cette mesure, prévue en marge de la 8ᵉ Exposition internationale d’importation de la Chine, vise à renforcer les échanges commerciaux et à soutenir l’exportation des produits congolais sur le marché chinois.

Érigée en partenariat stratégique global en 2016, la coopération sino-congolaise a connu une nouvelle impulsion en septembre 2025, avec son élévation au rang de « communauté d’avenir partagé de haut niveau ». Ce statut illustre la volonté des deux pays de faire de leur relation un véritable levier de développement durable, d’innovation et de solidarité au bénéfice des peuples.