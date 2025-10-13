Hydrocarbure : le Congo fixe les prix du brut pour le 3e trimestre 2025

Le gouvernement à travers le ministère des Hydrocarbures, a fixé les prix fiscaux des hydrocarbures bruts produits et commercialisés au troisième trimestre 2025.

C’était au cours d’une réunion stratégique, organisée du 8 au 10 octobre à Pointe-Noire, par la société Wing-Wah et présidée par le ministre Bruno Jean Richard Itoua. Au terme des travaux, les autorités ont annoncé une moyenne trimestrielle des prix fiscaux de 69,155 dollars par baril, assortie d’un différentiel moyen de +0,021 dollar par rapport aux références internationales.

Dans le détail, les prix moyens pondérés par qualité de brut sont les suivants : Djeno Mélange : 68,249 $/b, différentiel de -0,531 $/b par rapport au Brent daté ; Nkossa Blend : 68,815 $/b, différentiel de -0,235 $/b ; Yombo : 70,402 $/b, différentiel positif de +0,830 $/b ; Nkossa-Butane : 46,454 $/b, aligné sur les cargaisons de Butane NWE ; Nkossa-Propane : 26,847 $/b, avec un différentiel de -1,618 $/b par rapport au Propane Mont Belvieu.

Les cargaisons ont été négociées selon différents schémas de pricing period, notamment 5 jours après BL ou selon la moyenne mensuelle.

Clôturant la réunion, le ministre des Hydrocarbures a souligné que l’environnement mondial de l’industrie pétrolière reste instable, marqué par des bouleversements économiques et géopolitiques majeurs.

« Notre stratégie nationale s’articule autour de trois piliers fondamentaux : augmenter la production, moderniser les infrastructures et valoriser nos ressources de manière inclusive mais aussi suprême », a déclaré Bruno Jean Richard Itoua.

La prochaine réunion de fixation des prix fiscaux est d’ores et déjà prévue du 7 au 9 janvier 2026, sous l’organisation de la société Eni Congo.