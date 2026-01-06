Grève à l’Université Marien-Ngouabi : le dialogue se poursuit pour une sortie de crise

La ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr Delphine Edith Emmanuel, a engagé, le 5 janvier à Brazzaville, des échanges avec les représentants des plateformes syndicales du secteur ainsi qu’avec les autorités académiques de l’Université Marien-Ngouabi.

Déclenchée le 17 novembre 2025 par l’intersyndicale de l’Université Marien-Ngouabi, la grève illimitée trouve son origine dans plusieurs revendications sociales, notamment le paiement d’arriérés de salaires. Une première avancée a toutefois été enregistrée le 23 décembre dernier, à l’issue d’une réunion entre la ministre et les différents acteurs concernés, avec le règlement de trois des cinq mois d’arriérés exigés par les syndicats.

Malgré ce pas jugé significatif, certaines revendications demeurent en suspens, justifiant la poursuite du mouvement de grève. C’est dans ce contexte que la ministre de l’Enseignement supérieur a souhaité harmoniser les points de vue avec les partenaires sociaux et la présidence de l’université, afin d’identifier des solutions durables et consensuelles.

Si aucune annonce officielle de levée de la grève n’a été faite à l’issue de la rencontre, les discussions se poursuivent dans un climat qualifié de constructif par les parties prenantes. L’objectif affiché reste la restauration d’un climat social apaisé, favorable à la reprise effective des activités académiques.

Dans l’attente d’un dénouement, enseignants et étudiants espèrent une issue rapide à cette crise qui affecte le déroulement de l’année universitaire.