Deux morts sous un train : un drame qui relance la question de la sécurité ferroviaire

Ce tragique accident s’est produit lundi 17 novembre 2025 à la gare de Tié-Tié, dans le troisième arrondissement de Pointe-Noire.

Deux personnes, dont l’identité n’a pas été révélée, ont été mortellement fauchées alors qu’elles tentaient de traverser les rails pour rejoindre un marché de fortune situé de l’autre côté de la voie. Selon des témoins, le drame a commencé lorsqu’une jeune femme a entrepris de franchir le chemin de fer, au moment même où un train venait de se mettre en marche. Surprise, elle n’a pas eu le temps de s’écarter. Un homme, témoin de la scène et entendant ses appels à l’aide, se serait alors précipité pour lui porter secours. Mais dans leur tentative d’échapper à la locomotive, les deux se sont retrouvés sous les wagons. La jeune femme a été décapitée tandis que l’homme a succombé à une hémorragie, après une amputation causée par l’impact.

Les locomotives du Chemin de fer Congo-Océan (CFCO), qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes et transportent des marchandises lourdes, ne peuvent éviter de tels chocs. « Une personne ne fait pas le poids face à une rame en mouvement », rappelle un agent ferroviaire. Les conducteurs, souvent impuissants face à ces situations, vivent également ces accidents comme de véritables traumatismes. Même lorsqu’ils aperçoivent un individu sur la voie, l’inertie du train rend presque impossible un arrêt rapide.

Ce type d’événements n’est malheureusement pas isolé. En République du Congo, les accidents sur le chemin de fer sont en hausse depuis cinq ans. En 2021, le CFCO a enregistré deux collisions au niveau des passages à niveau. En 2022, 2023 et 2024, ce chiffre est passé à quatre accidents par an, selon le directeur général du CFCO, Ignace Nganga.

Face à cette recrudescence, la question de la sensibilisation des populations et de la sécurisation des traversées revient avec insistance. Les zones où s’installent des marchés de fortune, à proximité immédiate des rails, sont particulièrement exposées. Les autorités sont appelées à renforcer la signalisation et à délimiter clairement les espaces interdits afin de prévenir de nouveaux drames.