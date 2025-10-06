Des kits scolaires offerts aux enfants de l’Arrondissement 3 Tié Tié par la Fondation UBA

La Fondation UBA a répondu vendredi 3 octobre 2025, à l’appel de la Fondation MIA, pour l’organisation d’une cérémonie de remise de kits scolaires aux familles de l’Arrondissement 3 Tié Tié, dans les locaux de l’agence UBA dudit quartier. L’événement s’est déroulé en présence de Monsieur Jean Romuald Tchikamboud, Administrateur Maire de l’Arrondissement 3 Tié Tié, de la cheffe de quartier, de Monsieur Johannes Bambi, Chef d’agence UBA, de Madame Noemie Batsinde, Présidente de la Fondation MIA, ainsi que de nombreux parents et enfants bénéficiaires.

Au cours de la cérémonie, le discours de la Fondation UBA a été lu par Monsieur Bambi, soulignant l’importance de l’éducation comme socle du développement et levier pour offrir aux enfants un avenir meilleur. Il a rappelé que la Fondation UBA, à travers son programme READ AFRICA, s’engage à promouvoir la lecture et faciliter l’accès à l’éducation pour tous les enfants du continent africain.

Monsieur l’Administrateur Maire de l’Arrondissement 3 Tié Tié, est aussi intervenu pour encourager les enfants à fréquenter l’école avec assiduité car ils sont « l’avenir de notre nation », a-t-il affirmé.

Lors de cette cérémonie, 50 kits scolaires ont été remis aux élèves. Chaque kit comprenait un roman offert par la Fondation, un sac, deux cahiers, deux protège-cahiers, un stylo et un calendrier 2026, afin de soutenir leur apprentissage et leur développement personnel.

La Fondation MIA a été chaleureusement remerciée pour son engagement en faveur des familles défavorisées et pour avoir choisi les locaux de l’agence UBA comme cadre de cette initiative. De son côté, le Chef d’agence Johannes Bambi a exprimé sa fierté de voir l’agence participer à des actions concrètes qui soutiennent l’éducation et le bien-être des enfants.

Cette initiative illustre parfaitement la volonté des partenaires locaux et des institutions financières de favoriser l’accès à l’éducation et de préparer les jeunes à devenir les bâtisseurs de demain.