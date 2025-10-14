Coupe du Monde 2026 : le Congo veut conclure sur une note positive face au Maroc

L’objectif de l’équipe nationale est de repartir de Rabat avec les honneurs, resserrer les liens au sein du groupe, et montrer qu’une nouvelle dynamique est possible.

Ce mardi soir à 20h au Stade Prince Moulay Abdellah (Rabat), la République du Congo s’apprête à relever de défi en affrontant le Maroc, invaincu et déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Si les Diables Rouges ne peuvent plus prétendre au voyage nord-américain, ce dernier match n’a rien d’anodin. Il est une opportunité de poser les fondations d’un futur plus ambitieux.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Avec 7 victoires en 7 matchs, 21 buts marqués et seulement 2 encaissés, les Lions de l’Atlas survolent leur groupe. Pourtant, pour le Congo-Brazzaville, ce duel face à une des meilleures sélections africaines n’est pas un obstacle à redouter, mais un test grandeur nature pour mesurer les progrès d’un groupe en reconstruction.

Sous la houlette du sélectionneur belge Paul Put, les Congolais veulent afficher une image combative, disciplinée, et surtout tournée vers l’avenir. « Face au Maroc, il faut jouer avec courage, intelligence et fierté. C’est le genre de match qui peut forger une nouvelle génération », confiait l’entraîneur en conférence de presse.

Éliminé prématurément de la course au Mondial, le Congo-Brazzaville a connu une campagne difficile, marquée par l’instabilité, les blessures et un manque d’efficacité offensive. Pourtant, plusieurs jeunes talents ont commencé à se révéler. Des joueurs comme Bersyl Obassi, Prince Ibara ou encore le prometteur Juvhel Tsoumou veulent utiliser cette confrontation comme tremplin.

Au-delà du résultat, cette rencontre symbolise une volonté : celle de ne pas céder face à l’adversité. Le Congo-Brazzaville veut prouver qu’il peut rivaliser, qu’il n’est pas condamné à rester en marge du football africain qui monte.