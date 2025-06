Congo : vers la création d’une usine de production des crèmes pour albinos

Cette structure les différentes crèmes et autres produits pour albinos afin de protège leur peau et améliorer leur santé.

La République du Congo de concert avec la communauté internationale a célébré le 13 juin dernier, la journée mondiale de la sensibilisation à l’albinisme. C’est l’occasion pour les acteurs de la société civile, les institutions publiques et les organisations internationales de renouveler leur engagement en faveur de la lutte contre les discriminations, la promotion des droits humains et la protection des personnes atteintes d’albinisme. Notons que ces personnes sont souvent victimes de stigmatisation et de violences dans plusieurs pays en Afrique.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Dans son engagement à protéger les albinos, le Congo avec l’appui de ses partenaires belge et italien entend se doter d’une usine de production des crèmes autres produits pour albinos afin d’améliorer leur santé. « Une fois installée et mise en service, cette unité spécialisée produira toutes sortes de crèmes et autres produits pour albinos afin d’améliorer leur santé », a affirmé Jhony Chancel Ngamouana, président de l’Association Jhony Chancel pour les albinos, lors de la Journée mondiale de sensibilisation à l’albinisme. L’objectif est d’apporter une réponse idoine à cette catégorique de citoyens vulnérable.

La construction de cette future unité de fabrication de crèmes pour albinos à Brazzaville, va s’étendre ensuite à Pointe-Noire. L’Association Jhony Chancel pour les albinos ambitionne également l’ambition de construire un siège de sa clinique plus spacieux. Il sera doté des conditions optimales, afin de permettre aux albinos de bénéficier des soins appropriés.