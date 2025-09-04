Congo-UPADS : un congrès décisif en novembre pour élire un nouveau leader

Le parti fondé par le professeur Pascal Lissouba a confirmé la tenue de son deuxième congrès ordinaire du 12 au 14 novembre à Brazzaville.

Douze ans après son premier congrès ordinaire, l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) s’apprête à franchir un nouveau tournant. Le parti fondé par le professeur Pascal Lissouba a confirmé la tenue de son deuxième congrès ordinaire du 12 au 14 novembre à Brazzaville, à l’issue de la 5ᵉ session ordinaire de son Conseil national, organisée fin août dans la capitale congolaise.

Ce congrès, attendu avec impatience par les militants, revêt une importance particulière. Il intervient à un moment stratégique : un an après une vaste campagne d’adhésion et d’enrôlement destinée à redynamiser la formation et à valoriser la jeunesse, mais surtout à quelques mois de l’élection présidentielle de mars 2026. L’enjeu principal sera l’élection d’un nouveau dirigeant, appelé à incarner le renouveau et à réaffirmer la place de l’UPADS sur l’échiquier politique congolais.

Créée par Pascal Lissouba, premier Président démocratiquement élu du Congo en 1992, l’UPADS fut longtemps l’incarnation de l’alternance politique. Mais depuis la perte du pouvoir en 1997, la formation a connu des turbulences internes, marquées par des départs de figures historiques et des dissensions persistantes.

Aujourd’hui, les militants expriment une attente forte : ils souhaitent retrouver l’intégrité et la rigueur morale qui, selon eux, caractérisaient l’époque du fondateur, mais qui font désormais défaut à certains responsables actuels.