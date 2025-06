Congo : une distillerie qui va produire plus de 6 millions de litres d’éthanol par an

La structure qui est à Nkayi, dans le département de la Bouenza, sera opérationnelle à partir de vendredi 27 juin 2025.

La Filiale agroindustrielle du groupe Castel, Somdia inaugurer sa première distillerie, le 27 juin à Nkayi, en République du Congo. La structure qui a une capacité de 50 m³ par jour, soit plus de 6 millions de litres d’éthanol par an. Elle couvrira entièrement les besoins du marché congolais, actuellement estimés à 5,5 millions de litres.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le projet en cours de construction depuis 2023, est fruit d’un investissement de 23 millions d’euros sur deux ans, a été réalisé avec le concours de partenaires industriels comme Praj, Congo contracting et Ponticelli. La matière première qui sera utilisée sera constituée de 25 000 tonnes de mélasse, un sous-produit issu du raffinage de la canne à sucre, valorisant ainsi les résidus agricoles pour produire une énergie durable.

Pour les les responsables de Somdia, la distillerie de Nkayi est l’aboutissement d’un projet industriel structurant qui va œuvrer pour une nouvelle phase dans la stratégie de valorisation des coproduits portée par le groupe Castel.

Selon adiac-congo, « cette nouvelle unité permettra de transformer la mélasse issue du raffinage du sucre produit par la Société agricole de raffinage industriel du sucre (Saris) du Congo en alcool alimentaire, avec une capacité annuelle de 6 millions de litres. L’alcool servira les industriels de la boisson, en particulier le groupe Castel, tout en réduisant les importations et en sécurisant l’approvisionnement local ».

Fondée en 1947 par la famille Vilgrain, Somdia est un acteur agro-industriel engagé dans la souveraineté alimentaire du continent en produisant en Afrique, pour l’Afrique. L’aventure a débuté au Congo avec l’acquisition d’une concession agricole. Aujourd’hui, Somdia opère dans six pays (Côte d’Ivoire, Tchad, Cameroun, Gabon, Togo et Congo) avec plus de 9 000 collaborateurs, exclusivement basés en Afrique.