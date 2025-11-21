Congo : une délégation de journalistes congolais en immersion à Yunfu

Ce déplacement s’inscrit dans la dynamique de coopération entre la Chine et la République du Congo dans les domaines du développement, de l’innovation et des échanges culturels.

La délégation de journalistes congolais qui a séjournée du 17 au 19 novembre 2025, à Yunfu, dans la province du Guangdong a visité les avancés économiques, culturelles et technologiques de la région. La première étape a conduit les journalistes au Centre de radio et de télévision du Guangdong, où ils ont assisté à la conférence thématique « Le caractère sportif des villes », organisée dans le cadre des 15e Jeux nationaux de Chine. Cinq grandes villes, Shenzhen, Shanwei, Dongguan, Jieyang et Yunfu y ont présenté leurs stratégies d’organisation sportive et le développement de leur industrie liée au sport.

À cette occasion, Yunfu a officiellement dévoilé sa nouvelle identité sportive de « Ville du hockey sur gazon », illustrant sa volonté d’intégrer le sport à la culture, au tourisme et au commerce. Un positionnement salué par la délégation congolaise, qui y voit un exemple inspirant de diversification et de dynamisation économique.

La visite s’est poursuivie à l’Institut de recherche du groupe Wens, leader chinois de l’agriculture intelligente. Les journalistes ont pu découvrir les technologies d’élevage numérique, les systèmes de surveillance de la sécurité alimentaire et les plateformes de recherche avancée développées par l’entreprise.

Les participants ont également exprimé leur intérêt pour l’importation d’équipements chinois destinés à l’élevage et à la transformation alimentaire, estimant que le modèle « technologie + agriculture » constitue une voie prometteuse pour la modernisation rurale.

Au musée des ustensiles de cuisine Othello, la délégation a retracé l’évolution de l’industrie de l’acier inoxydable à Yunfu, de ses innovations technologiques à ses débouchés sur les marchés internationaux. Une immersion dans un secteur emblématique du dynamisme manufacturier chinois.

La visite du centre d’exposition du site de montagne de Modao a, quant à elle, offert une plongée dans l’histoire ancienne du Lingnan. Les journalistes y ont découvert des artefacts archéologiques et des explications sur l’évolution des établissements humains de la région.

Enfin, au temple Guo’en, la délégation a pu ressentir l’atmosphère spirituelle du bouddhisme du Lingnan, tout en découvrant les actions sociales, caritatives et culturelles menées par l’institution.