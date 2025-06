Congo : un appel pour une régulation des activités forestières et minières

Le forum multi-acteurs sur les initiatives climatiques et la gestion durable des forêts, s’est tenu du 23 au 24 juin dans la capitale congolaise.

Co-organisé par l’Observatoire congolais des droits de l’Homme (OCDH) et la Rencontre pour la paix et les droits de l’Homme (RPDH), c’est sur une série de recommandations appelant notamment à une meilleure régulation des entreprises forestières et minières opérant sur le territoire, que s’est achevé la rencontre.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’événement a rassemblé une trentaine de participants issus des secteurs public et privé, de la société civile, des communautés locales et autochtones. Tous étaient réunis autour d’un objectif commun : renforcer les actions en faveur du climat et des forêts à travers un dialogue inclusif et constructif.

Pendant deux jours, les participants ont pris part à des ateliers, panels et débats animés par des experts de l’environnement et de la gouvernance forestière. Les échanges ont permis d’évaluer les avancées des initiatives climatiques et de la gestion forestière, tout en partageant des bonnes pratiques et des connaissances sur la préservation des écosystèmes.

À l’issue des travaux, plusieurs recommandations ont été adressées aux autorités. Il s’agit notamment de l’adoption rapide du projet de loi sur la faune sauvage et les aires protégées, en concertation avec toutes les parties prenantes. Les participants ont également plaidé pour la révision des textes législatifs existants, la prise de décrets d’application efficaces, ainsi que la création d’un code agricole rural et la mise à jour de la grille de légalité APV/FLEGT.

Autre point essentiel : l’opérationnalisation des cadres de concertation au sein des concessions forestières, pour assurer une gouvernance partagée et transparente.

Financé par le gouvernement britannique et appuyé techniquement par l’organisation européenne Fern, ce forum s’inscrit dans le cadre du projet « Consolider la bonne gouvernance, lutter contre les inégalités ». Ce programme vise à améliorer la gestion des affaires publiques, promouvoir une croissance inclusive et réduire les inégalités sociales et économiques dans une perspective de développement durable.