Congo-transport routier : le ministère fixe la durée des agréments à cinq ans

Le ministère des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babbackas a annoncé la fixation de la durée de validité de l’agrément pour la profession de transporteur routier et des professions connexes à cinq ans.

Cette décision, rendue publique mercredi 01 octobre, à Brazzaville, s’appuie sur les dispositions du décret n°2025-399 du 19 septembre 2025, modifiant l’article 22 du décret n°2011-491 du 29 juillet 2011, qui encadre l’accès et l’exercice de la profession de transporteur routier et des professions connexes.

L’agrément couvre différents acteurs du secteur du transport. Pour la profession de transporteur routier, il s’adresse aux grandes et moyennes entreprises, aux petites entreprises ainsi qu’aux opérateurs de transport public de marchandises et de voyageurs.

S’agissant des professions connexes au transport automobile, il concerne notamment : les établissements d’enseignement de la conduite automobile ; les entreprises de location de véhicules ; les sociétés de contrôle technique des véhicules ; les cabinets médicaux et institutions sanitaires habilitées à délivrer des certificats d’aptitude à la conduite ; les entreprises de fabrication de plaques minéralogiques et de signaux routiers ; ainsi que celles spécialisées dans la manutention, l’entreposage et l’organisation des transports.

Le ministère a rappelé que « toute personne morale détenant un agrément ou souhaitant en obtenir un doit se rapprocher des services de la direction générale des transports terrestres du ressort de son département, au plus tard le 30 octobre 2025, afin de mettre son dossier en conformité et procéder à son enregistrement dans le répertoire officiel ».

Cette mesure vise à renforcer la régulation du secteur et à assurer une meilleure organisation des activités de transport routier sur l’ensemble du territoire national.