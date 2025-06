Congo Terminal s’équipe de 4 nouveaux RTG

Le 23 juin 2025, Congo Terminal annonce la réception de 4 nouveaux portiques de parc RTG.

Avec une capacité de levage de 40 tonnes, ces équipements vont accroître les capacités de stockage des conteneurs sur les parcs et participer à l’amélioration de la fluidité sur l’ensemble des opérations.

Ces engins viennent enrichir une flotte déjà bien fournie, composée de 8 portiques de quai STS, 26 portiques de parc RTG, 5 grues mobiles et 11 Reachstackers. Congo Terminal attend 3 RTG supplémentaires d’ici la fin de l’année 2025.

« L’acquisition de ces nouveaux équipements et la construction d’une nouvelle plateforme portuaire au Môle Est témoignent de notre engagement à soutenir la compétitivité du pays et le développement des échanges commerciaux dans la région » explique Sandrine WAMY, Directeur d’exploitation Congo Terminal.

L’entreprise poursuit son programme d’investissement afin de faire de Pointe-Noire, le port de référence en eaux profondes et la plateforme d’excellence en transbordement sur toute la partie sud de la côte ouest africaine. En 2022 et 2023, Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manipulés par an et envisage traiter plus de 2.400.000 EVP par an d’ici 2027 avec la mise en service de la nouvelle plateforme portuaire actuellement en construction au Môle Est.