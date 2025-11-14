Congo-Souanké : le Centre des métiers des mines effectue sa première rentrée

Cinquante apprenants, tous internes, composent cette première cohorte qui marque le démarrage de cette formation professionnelle.

À quelques jours de son inauguration officielle par le chef de l’État, Denis Sassou N’Guesso, prévue le 18 novembre, le Centre des métiers des mines de Souanké (CEFA), dans le département de la Sangha, a lancé le 11 novembre sa première rentrée académique.

Le CEFA de Souanké a pour vocation de former des mineurs-foreurs et des soudeurs, deux métiers très demandés dans l’industrie extractive. Interdit aux moins de 16 ans, l’établissement dispensera d’abord les enseignements théoriques dans ses locaux avant de les compléter par une formation pratique en milieu minier.

« Les programmes sont déjà disponibles et les conditions administratives et pédagogiques sont remplies. Il ne nous reste qu’à exhorter la jeunesse congolaise, en général, et celle de Souanké en particulier, à saisir cette opportunité unique », a déclaré le directeur général de l’enseignement professionnel, Christophe Lia, venu superviser la cérémonie de rentrée. Selon lui, ce centre permettra aux apprenants de transformer leurs expériences en compétences formalisées et diplômantes, favorisant ainsi leur employabilité.

Alors que l’inauguration par le président Denis Sassou N’Guesso approche, l’ensemble de la sous-préfecture vit au rythme des préparatifs. Autorités traditionnelles, politiques, administratives et religieuses multiplient les réunions pour garantir un accueil à la hauteur de l’événement.

« Les habitants de Souanké s’apprêtent à réserver un accueil chaleureux au chef de l’État. Ils ne rateront pas cette occasion. Le moment venu, ils sortiront de toute part pour venir saluer son arrivée », a assuré le sous-préfet, Georges Nzengué.

Du côté des sages, l’enthousiasme est tout aussi palpable. « C’est une joie. Quand le papa vient voir les enfants, ils sont contents. Nous sommes très contents que le président vienne nous voir », a confié le président des sages de Souanké, Jean-Paul Biteké.

Dans les rues de Souanké, l’annonce de la visite présidentielle suscite une ferveur généralisée. Commerçants, élèves, habitants… Tous préparent ce moment attendu.

« Depuis que l’on sait que le président arrive, chaque jour nous recevons beaucoup de clients », témoigne un commerçant ouest-africain. Une élève en uniforme confie : « Je n’ai jamais entendu dire que le président Sassou N’Guesso était déjà venu à Souanké. Je vais chercher à le voir. »

Les responsables religieux, eux, se mobilisent sur le plan spirituel et social. « Nous prions pour que tout se déroule sous la protection du Seigneur, et nous sensibilisons la population à bien se préparer pour accueillir le président et sa délégation », explique un homme d’Église.