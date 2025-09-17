EN CE MOMENT


Congo : signature d’un mémorandum d’entente entre le CESE et l’IITDA

Publié par journaldebrazza.com
le: 17 septembre 2025

L’objectif de ce mémorandum est de réaliser un projet d’urbanisation dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire.

 

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a signé, lundi 15 septembre dans la capitale congolaise, un mémorandum d’entente avec l’Institut international pour la transition durable en Afrique (IITDA). La signature du mémorandum intègre la coopération entre les deux parties dans les domaines de la gouvernance durable, de la recherche appliquée, de la formulation et l’évaluation des politiques publiques ainsi que du renforcement de capacités et de la transition écologique. Les signatures ont été imposées par Emilienne Raoul, présidente du CESE et par la présidente de l’IITDA, Arib Fatima.

Cette coopération porte entre autres sur la co-organisation de formations et d’ateliers à destination des acteurs publics, de la société civile et du secteur privé ; la réalisation conjointe de recherches, études, avis où recommandations sur des thématiques telles que le changement climatique, la gouvernance, l’économie verte, la cohésion sociale.

Il sera également question d’élaborer de mécanismes d’appui technique pour l’évaluation des politiques publiques et la co-production de supports de sensibilisation, d’analyse et de de documentation à usage national ou régional.

