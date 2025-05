Congo-session de juin : 17 affaires à examiner à l’AN et 11 au Sénat

Elles ont été arrêtées au cours de la sixième conférence des présidents qui s’est tenue lundi 26 mai 2025, à Brazzaville.

Le parlement se réunira du 2 juin au 13 août pour le compte de la session de juin. Dans les 11 affaires inscrites au Senat pour le compte de la session de juin, on compte 7 nouvelles. Il s’agit, entre autres, de deux projets de lois portant autorisation de ratification d’une convention d’investissement, d’une part, et d’un contrat de financement, d’autre part, avec la Banque européenne d’investissement dans le cadre du projet d’accélération de la transformation numérique. Les sénateurs vont également amender l’article 79 de son règlement intérieur ; apurer ses comptes de l’exercice 2024. Il y aura éventuellement les séances de questions orales au gouvernement avec débat ainsi que des questions d’actualité.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





A la chambre basse, sur les 17 affaires, on compte neuf anciennes qui avaient été renvoyées à la prochaine session. Il y a également quatre propositions de lois dont celle relative à la santé de la reproduction en République du Congo ; celle portant révision du règlement intérieur du Parlement réuni en congrès ; ainsi que la proposition de règlement intérieur de la Commission mixte paritaire de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’autre proposition de loi est relative à la commémoration des victimes de la traite négrière transatlantique et pour le retour de leurs descendants des Amériques et des Caraïbes.