Congo : sept suspects arrêtés après l’assassinat du PDG d’Oil Trading Ingeniery

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation publié lundi 06 octobre, les suspects ont reconnu les faits.

L’enquête sur le meurtre d’Alain Roger Koumou Obambi, président directeur général de la société Oil Trading Ingeniery, a rapidement abouti à l’arrestation de sept auteurs présumés, ont annoncé les autorités.

Le corps sans vie de l’homme d’affaires avait été retrouvé à son domicile dans la nuit du 24 au 25 septembre. Les forces de police, mobilisées dès les premières heures de l’enquête, ont procédé à plusieurs interpellations.

Parmi les personnes arrêtées figurent un militaire en désertion et un évadé de la maison d’arrêt de Madingou, impliqué dans l’assassinat du secrétaire général du département de la Bouenza en 2021.

Les sept suspects doivent être déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Brazzaville pour la suite de la procédure judiciaire.