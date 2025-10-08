EN CE MOMENT


Congo : sept suspects arrêtés après l’assassinat du PDG d’Oil Trading Ingeniery

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation publié lundi 06 octobre, les suspects ont reconnu les…

Publié par journaldebrazza.com
le: 8 octobre 2025

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation publié lundi 06 octobre, les suspects ont reconnu les faits.

 

L’enquête sur le meurtre d’Alain Roger Koumou Obambi, président directeur général de la société Oil Trading Ingeniery, a rapidement abouti à l’arrestation de sept auteurs présumés, ont annoncé les autorités.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Le corps sans vie de l’homme d’affaires avait été retrouvé à son domicile dans la nuit du 24 au 25 septembre. Les forces de police, mobilisées dès les premières heures de l’enquête, ont procédé à plusieurs interpellations.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation publié lundi, les suspects ont reconnu les faits.

Parmi les personnes arrêtées figurent un militaire en désertion et un évadé de la maison d’arrêt de Madingou, impliqué dans l’assassinat du secrétaire général du département de la Bouenza en 2021.

Les sept suspects doivent être déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Brazzaville pour la suite de la procédure judiciaire.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Congo-Parlement : une session budgétaire stratégique en préparation

9 octobre 2025 Publié à 10h02

Finances, réformes électorales et nouvelles agences au menu des débats qui s’ouvre le…

Savoir plus

Congo : une bourse pour encourager les filles à viser l’excellence scientifique

9 octobre 2025 Publié à 09h26

La bourse scolaire Francine-Ntoumi « spéciale Madibou », a été lancée mercredi 08…

Savoir plus

Congo : un atelier national pour valider la Politique d’assainissement 2026-2030

9 octobre 2025 Publié à 08h59

Le ministère de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier organise,…

Savoir plus