Congo-rentrée scolaire : plus 400 mille manuels disponibles pour les élèves en milieu rural

Ces supports pédagogiques vont permettre aux apprenants de l’arrière-pays d’avoir les mêmes chances de réussite que ceux des grandes métropoles.…

Publié par journaldebrazza.com
le: 1 octobre 2025

Plus de 400 mille manuels scolaires sont mis à la disposition des élèves vivant en milieu rural pour cette année scolaire 2025-2026. Ils concernent les matières principales notamment les mathématiques, le français, la lecture. Le ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, les a remis aux préfets lors d’une rencontre qui a eu lieu à Brazzaville.

L’initiative vise à mettre les élèves de l’arrière-pays dans les mêmes conditions d’apprentissages que ceux des grandes métropoles. Elle est appuyée par des actions de formation des enseignants, d’un suivi de l’impact sur les apprentissages et d’un dispositif de retour d’expérience pour améliorer les productions pédagogiques. Selon le directeur général de l’Institut national de recherche et d’action pédagogiques, Augustin Mombo, il est question de garantir à chaque apprenant l’accès à des manuels scolaires conçus selon les programmes en vigueur et qui tiennent compte de la réalité de l’environnement socio-culturel.

