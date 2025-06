Congo : renforcement des capacités des comités de santé à Brazzaville

L’Observatoire congolais des Droits des Consommateurs (O2CD) a lancé un projet de renforcement des capacités des comités de santé (Cosa) des districts sanitaires de Brazzaville.

Ce projet vise à améliorer l’accès aux soins de proximité pour la population en incluant les représentants des usagers dans la gestion des Cosa.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Douze Cosa des cinq districts sanitaires de Brazzaville ont été restructurés dans le cadre de ce projet, financé par l’ambassade de France au Congo à hauteur de 26 millions de francs CFA, représentant 76% du budget total. Les bénéficiaires, notamment les délégués des Cosa restructurés, les chefs des districts sanitaires partenaires et les leaders des associations, participent à une session de formation de deux jours pour renforcer leurs capacités sur le rôle des représentants des usagers au sein des hôpitaux de proximité.

La formation vise à sensibiliser les participants au rôle du comité des usagers dans la gestion des centres de santé intégrés (CSI), examiner un projet d’arrêté portant organisation, composition et fonctionnement du comité des usagers dans les hôpitaux de référence du district sanitaire, promouvoir les droits des patients et des accompagnants, favoriser l’implication de la communauté dans les instances de prise de décision au sein des districts sanitaires

Selon Richard Bileckot, inspecteur général de la Santé, une gestion efficace des CSI doit inclure la participation de tous les usagers concernés. Les associations de patients doivent être consultées pour l’élaboration des politiques de santé, participer à des recherches et sensibiliser le public aux besoins des patients.

La formation permettra aux participants de mieux comprendre leur rôle et leurs responsabilités dans la gestion des CSI. Les bénéficiaires pourront ainsi contribuer à l’amélioration de la gestion de leur CSI et promouvoir les droits des patients et des accompagnants.