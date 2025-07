Congo : quarante personnes vivant avec handicap bénéficient d’une formation en entrepreneuriat

Les lauréats seront formés sur sept modules dont le management, la gestion financière, les technologies de l’information et le marketing.

A Brazzaville, quarante personnes vivant avec handicap ont reçu une formation en vue de renforcer leurs compétences en création et développement d’activités génératrices de revenus. Financé par l’Union européenne et la Conférence épiscopale d’Italie, le programme s’inscrit dans le cadre du projet : « Une approche inclusive du handicap » est mis en œuvre par l’ONG italienne Comunità Sviluppo e Promozione (CPS).

L’initiative contribue à éliminer les obstacles physiques, comportementaux et communicationnels auxquels se heurtent les personnes concernées, en leur offrant des perspectives concrètes d’autonomie.

Les bénéficiaires, ayant un niveau scolaire compris entre le primaire et le secondaire, seront formés sur sept modules dont le management, la gestion financière, les technologies de l’information et le marketing. L’aboutissement de ce projet de formation est l’œuvre du Groupement des intellectuels et des ouvriers handicapés du Congo (Giohac), avec le cofinancement de l’Union européenne et de la Conférence épiscopale d’Italie.

Les enseignements seront dispensés par l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation (ANVRI), dans le cadre de son mécanisme d’accompagnement des porteurs de projets.