Congo-Présidentielle 2026 : Frédéric Bintsamou alias Pasteur Ntumi entre en lice

L’ancien chef rebelle et leader du Conseil national des républicains (CNR) a officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle prévue en mars 2026, lors d’un meeting à Kinkala, dans le département du Pool.

C’est désormais officiel. Frédéric Bintsamou, plus connu sous le nom de Pasteur Ntumi, sera candidat à la prochaine élection présidentielle au Congo-Brazzaville. L’annonce a été faite le samedi dernier à Kinkala, chef-lieu du département du Pool, à l’occasion du lancement de la campagne d’adhésion à son parti, le Conseil national des républicains (CNR).

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Devant une foule conquise rassemblée sur l’esplanade de la gare routière de Kinkala, celui que l’on considère comme une figure emblématique – et controversée – de la scène politique congolaise a déclaré sans ambages : « Oui, effectivement. On ne crée pas un parti pour que vous soyez toujours derrière quelqu’un. S’il y a une élection dans ce pays, elle ne se fera plus sans le CNR ».

Dans un ton plus mobilisateur, il a appelé la jeunesse congolaise à se rallier à sa vision : « Jeunesse congolaise, l’heure est à l’engagement. Rejoins le CNR, porte la voix du changement, construis l’avenir avec fierté, dignité et courage. Le futur du Congo commence par toi. Le CNR, c’est l’espoir d’une génération. »

Personnalité clivante, Frédéric Bintsamou reste associé à une page sombre de l’histoire récente du Congo. À la suite de la réélection contestée du président Denis Sassou-Nguesso en mars 2016, ses anciens miliciens Ninjas avaient affronté les forces armées congolaises dans un conflit qui a duré une année. Ce conflit, selon plusieurs ONG, avait alors provoqué le déplacement de quelque 300 000 personnes dans le département du Pool.

Depuis la fin des hostilités en 2017, le pasteur Ntumi s’était fait discret. Mais en dépit de son retrait apparent, il continue de hanter le paysage politique congolais. Fort de plus de deux décennies de présence sur la scène nationale, il demeure l’un des rares acteurs capables de faire évoluer ou d’entraver un processus de paix fragile dans le pays.

Son retour au-devant de la scène et sa candidature à la présidentielle de 2026 promettent donc de rebattre les cartes d’un jeu politique dominé depuis des décennies par le président Denis Sassou-Nguesso. Au Congo, tout le monde en est conscient : avec Pasteur Ntumi dans la course, rien ne sera laissé au hasard.