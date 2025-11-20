Congo : Pointe-Noire se dote de nouveaux engins pour moderniser ses voiries urbaines

Ce matériel, composé notamment d’un chargeur Komatsu, d’une niveleuse de la même marque et de trois compacteurs de la firme Sakai.

Le ministre de l’Assainissement urbain et du Développement local, Juste Désiré Mondélé, a procédé récemment à la visite d’un premier lot d’engins destinés à renforcer l’entretien des voiries de Pointe-Noire.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Issus d’un partenariat conclu entre le gouvernement congolais, les entreprises Komatsu et Sakai Industry, ainsi que l’agence japonaise JICS (Japanese International Cooperation System), ces équipements sont actuellement stockés sur les sites prévus par la mairie, en attendant leur mise en service officielle auprès des équipes techniques.

Cette initiative fait suite à la visite du ministre Mondélé au Japon, en juin dernier, où il avait négocié un accord d’accompagnement avec JICS. « C’est un projet concret puisque la ville de Pointe-Noire va bénéficier d’un lot de matériel d’assainissement et d’entretien des routes », avait-il alors déclaré à Tokyo.

Selon les techniciens, le chargeur Komatsu, dont la puissance avoisine les 2 000 chevaux et la capacité atteint 40 m³, figure parmi les pièces maîtresses de ce lot. L’ensemble des machines permettra de décaper, terrasser, niveler et compacter les sols : des opérations indispensables à l’amélioration durable des chaussées et à la mise à niveau du réseau routier urbain.

« L’arrivée de ces équipements est un pas de géant. Grâce à eux, nous pourrons enfin améliorer efficacement les routes et l’assainissement à Pointe-Noire », s’est réjoui un cadre du service municipal d’assainissement.

Inscrite dans le cadre du partenariat Japon-Congo, cette acquisition renforce les capacités opérationnelles de la municipalité tout en contribuant à l’amélioration du cadre de vie des habitants.