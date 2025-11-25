Congo : Ouesso inaugure son hôpital général moderne

Après Sibiti, Pointe-Noire et Brazzaville, Ouesso devient ainsi le quatrième chef-lieu de département à accueillir une structure de ce type.

Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a procédé lundi 24 novembre à l’inauguration de l’hôpital général de Ouesso. Après Sibiti, Pointe-Noire et Brazzaville, c’est au tour de Ouesso qui devient ainsi le quatrième chef-lieu de département à accueillir une structure de ce type, conformément au programme gouvernemental visant à doter chaque département d’un hôpital général.

Doté de 235 lits, l’hôpital général de Ouesso comprend sept zones opérationnelles et propose une prise en charge complète allant de la médecine générale à plusieurs spécialités médicales et chirurgicales. Une montée en gamme qui permettra de répondre de manière plus efficace aux besoins croissants de la population.

Pour le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara, que la création et la rénovation des infrastructures sanitaires déjà réalisées ou en cours contribuent directement à l’amélioration des conditions de vie des populations, tout en rapprochant les services de santé des usagers.

La cérémonie a été marquée par un rituel exécuté par les notables de la Sangha, mettant à l’honneur des gestes ancestraux destinés à sanctuariser le site. À l’issue de ces rites traditionnels, le président Denis Sassou N’Guesso a procédé à la coupure du ruban, marquant l’ouverture officielle de l’établissement.