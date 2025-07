Congo-Médias : Bilili TV, une nouvelle chaîne généraliste au service du public

Lancé en mai dernier, Bilili TV fait une entrée remarquée dans le paysage médiatique congolais. Chaîne de télévision numérique généraliste, elle entend mettre son savoir-faire au service du public en valorisant la culture nationale, notamment à travers la diffusion de films congolais.

Pour Géraldin Andzouana N’Kaba, promoteur et manager général de la chaîne, l’objectif est clair : « faire la télévision autrement ». Doté d’une expérience d’une vingtaine d’années dans le domaine de l’audiovisuel, ce cameraman et technicien engagé souhaite proposer des contenus originaux et de qualité, tout en redonnant ses lettres de noblesse au métier de cameraman.

Bilili TV se distingue par sa ligne éditoriale généraliste, couvrant des thématiques variées : santé, technologie, actualité, art traditionnel… Un projet ambitieux qui, selon son promoteur, nécessite un accompagnement adapté : « Le Congo ne dispose pas d’organes de soutien ou d’accompagnement des entreprises de presse. Le Conseil supérieur de la liberté de communication régule, certes, mais ne subventionne pas », déplore-t-il.

Refusant toute affiliation politique, Bilili TV reste toutefois ouverte à un soutien financier, à condition que cela n’empiète pas sur son indépendance éditoriale. « Nous sommes ouverts à tout soutien, mais dans le respect strict de notre ligne éditoriale », précise Andzouana N’Kaba.

Bilili TV place la promotion des talents locaux au cœur de sa stratégie. En diffusant principalement des productions congolaises, la chaîne espère contribuer à l’émergence d’une industrie culturelle solide. « Cette plateforme va offrir aux téléspectateurs des images de haute qualité et des contenus originaux, en mettant en valeur la culture congolaise et le professionnalisme local », affirme le promoteur.

Mais les défis restent nombreux : manque de subventions, scepticisme du public, absence de sponsors… autant d’obstacles que Géraldin Andzouana N’Kaba connaît bien. « Certains nous prennent pour des arnaqueurs ou pensent que nous roulons pour le pouvoir. Mais notre chaîne a été créée pour rivaliser avec les standards internationaux », insiste-t-il.

Déjà disponible sur plusieurs bouquets internationaux tels que Sepela, Ivoire Chanel, Bero SAT et TV chaînes, Bilili TV ne compte pas s’arrêter là. Son ambition : intégrer à court terme les plateformes Bleu Sat, Canal+ et Startimes pour toucher un public encore plus large.

« Que les Congolais nous fassent confiance. Bilili TV est là pour durer, et pour faire rayonner l’image du Congo bien au-delà de ses frontières », conclut Géraldin Andzouana N’Kaba.