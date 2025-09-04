Economie



Congo : l’Itie forme les cadres publics pour améliorer la collecte des données extractives

Le Congo s’apprête à publier, en décembre prochain, son rapport 2023 de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives…

Publié par journaldebrazza.com
le: 4 septembre 2025

Le Congo s’apprête à publier, en décembre prochain, son rapport 2023 de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie). En prélude à cette échéance, le comité exécutif de l’Itie a organisé, le 2 septembre à Brazzaville, une formation spéciale à l’intention des cadres des régies financières et d’autres administrations publiques.

 

Cinquante-trois participants issus notamment des impôts, des douanes, des hydrocarbures, des mines, du Trésor et de l’économie forestière ont pris part à cet atelier, organisé avec l’appui du programme « Accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services ».

Animée par un expert indépendant, la session a permis de renforcer les capacités des participants sur le processus de collecte des informations, les étapes à suivre ainsi que les modalités de transmission des données à l’Itie. L’accent a été mis sur les nouveautés introduites dans la norme Itie 2023, les changements liés au modèle de déclaration et les instructions de remplissage et de soumission des données financières.

« L’objectif est d’harmoniser les pratiques de collecte et d’améliorer la fiabilité et la traçabilité des informations issues des industries extractives », a souligné l’expert, insistant sur l’importance de la qualité des données financières et fiscales transmises au comité exécutif.

Un second module de formation est prévu cette semaine à Pointe-Noire, cette fois au profit des sociétés et entreprises privées opérant dans les secteurs concernés par l’Itie.

Pour le président du comité exécutif de l’Itie Congo, Florent Michel Okoko, cet atelier marque le lancement officiel de la collecte des données nécessaires à la rédaction du rapport 2023. Ce document, qui sera publié en décembre, constitue une étape clé dans la préparation de la validation du Congo prévue en 2027.

