Congo : les bébés noirs agressent sauvagement une femme à Mikalou

Le drame est survenu mardi 13 mai dernier, entre 4h et 5h du matin, lorsque la victime accompagnait sa fille qui était sur le point d’accoucher à l’hôpital de Talangaï.

Moussimima Tommy Kelly alias Mobile money (30 ans) et Essié Asnel alias Maréchal Bobo (18 ans), Onka Persévérance (18 ans) appartiennent à un groupe de malfrats connu sous le nom des « Américains ». Ils sont présumés auteurs de l’agression d’une maman qui accompagnait sa fille accoucher à à l’hôpital de Talangaï, entre 4h et 5h du matin mardi 13 mai 2025. Ils ont sauvagement attaqué la victime et lui ont dérobé 600. 000 FCFA et de deux téléphones-portables dont un a été retrouvé. C’est du moins ce que révèle le journal d’investigation Le Troubadour de Brazzaville.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La même source indique, Moussimima Tommy Kelly alias Mobile money, chef de la bande, a été interpellé à Bambou, un petit village situé après Ignié, à plus de 45 km au nord de Brazzaville. Selon les explications du Lieutenant-Colonel Magloire Anicet Mayoumi Koumba, les suspects ont avoué les faits qui leur sont reprochés. « Les investigations menées à la suite de l’enquête qui a été ouverte ont permis aux services de police d’interpeller trois individus qui avaient participé à cette agression. Au cours de leur interrogatoire d’enfermement, deux d’entre eux ont avoué sans ambages les faits », a expliqué le Lieutenant-Colonel Magloire Anicet Mayoumi Koumba.

Les trois suspects seront poursuivis pour vol qualifié, coups et blessures volontaires et association de malfaiteurs. Une procédure est en cours de rédaction pour que ces trois individus soient présentés au procureur de la République, afin que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, selon les précisions du Lieutenant.

Les enquêteurs recherchent encore deux autres présumés criminels qui demeurent introuvables.