Congo : l’E2C équipé de des magasins de stockage des pièces de rechange

La société Energie électrique du Congo (E2C) vient d’être dotée de des magasins de stockage des pièces de rechange des réseaux de transport. Financé par l’Agence française de développement (AFD) à plus de 2 milliards de FCFA, ces infrastructures ont été réceptionné par lundi 28 juillet, par le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, Emile Ouosso.

Il s’agit de deux hangars de stockage par site avec des bâtiments administratifs. Le premier hangar est composé d’une aire de stockage de plus de 1000 m² destinée exclusivement au stockage des transformateurs électriques et le second destiné au stockage de pièces contenant des gaz toxiques, et une aire de stockage en complément de 983 m².

Les travaux de construction des magasins de stockage des pièces de rechange des réseaux de transport de Brazzaville, situés à Itatolo, dans le 9e arrondissement, Djiri, et de Pointe-Noire à Mongo-Kamba II, ont été réalisés pendant quinze mois par l’entreprise Central BTP. Ainsi, le site d’Itatolo servira les régions électriques Brazzaville/Pool-Plateau-Cuvette-Ouest et Sangha, tandis que celui de Mongo-Kamba II est destiné aux régions électriques Kouilou/Pointe-Noire et Bouenza/Niari.

C’est le fruit d’une convention de financement d’un montant de 70 millions d’euros, soit 45 916 990 000 FCFA signé le 21 juillet 2015 entre l’Etat congolais et l’AFD pour financer le Plan d’investissement prioritaire de la Société nationale d’électricité, actuellement E2C. Cette convention de financement concernait vingt-cinq marchés dont douze de prestations intellectuelles, cinq de fournitures et huit de travaux.