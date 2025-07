Congo : le Sénat donne son feu vert à deux accords avec la BEI pour accélérer la transformation numérique

Le Sénat congolais a autorisé, le 28 juillet, la ratification de deux importants accords signés avec la Banque européenne d’investissement (BEI), dans le cadre du Projet d’accélération de la transformation numérique (PATN).

Réunis en session plénière sous la présidence du président de la chambre haute, les sénateurs ont donné leur feu vert à un contrat de financement et à une convention de subvention visant à moderniser les services numériques dans le pays.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Signé le 30 décembre 2022, le contrat de financement prévoit un crédit de 26 millions d’euros octroyé par la BEI pour soutenir la mise en œuvre du PATN. Ce projet d’envergure, d’un coût global estimé à 135 millions d’euros (plus de 88 milliards FCFA), est cofinancé par plusieurs partenaires, dont l’Union européenne et la Banque mondiale. À travers cette initiative, le Congo entend moderniser ses systèmes d’information publics et dynamiser l’économie numérique.

Le projet, qui s’étendra sur la période 2023-2028, comporte deux volets majeurs : le renforcement de l’environnement propice à l’accélération numérique, et l’amélioration de l’accès et de la qualité des services numériques centrés sur les besoins des citoyens.

Le second accord, signé le 30 décembre 2023, porte sur une convention de subvention à l’investissement. Celle-ci inclut une subvention d’investissement de la BEI d’un montant de 6,7 milliards FCFA et une aide technique de l’Union européenne estimée à près de 2,7 milliards FCFA. L’objectif est de faciliter la mise en œuvre de services numériques dans des domaines clés comme l’éducation, la santé, l’état civil, l’identification électronique, et de favoriser l’inclusion numérique par le biais d’une connectivité élargie.

Au cours des débats, les sénateurs ont soulevé des questions liées aux mécanismes envisagés pour réduire la fracture numérique et optimiser l’utilisation des fonds décaissés. Le président de la Commission économie et finances du Sénat, Jean-Marie Andziba Epouma, a salué l’initiative, soulignant que « le numérique, considéré comme le pétrole du 21ᵉ siècle, représente un puissant levier de croissance ».

Les deux textes de loi ont été défendus devant la chambre haute par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Léon Juste Ibombo, et son collègue chargé des Finances et du Budget, Christian Yoka. Ils ont tous deux réaffirmé l’engagement du gouvernement à faire du numérique un pilier du développement durable au Congo.