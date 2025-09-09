Congo : le CSLC veut assainir le paysage audiovisuel

Le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC) a ouvert lundi 8 septembre 2025, sa session inaugurale.

Le CSLC entend rendre ses textes juridiques plus pertinents face aux réalités du terrain et d’assainir le paysage audiovisuel congolais. L’institution ouvert le 8 septembre, les travaux de sa session inaugurale consacrée à l’examen et l’adoption des documents fondamentaux qui permettront de mener à bien leurs missions.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« La session inaugurale qui s’ouvre ce jour doit être considérée par nous tous comme étant le début d’un processus de réflexion, de relecture et d’adaptation des règlements intérieurs et financiers, ainsi que du manuel de procédure au regard de notre pratique factuelle et de la nécessité d’assainir notre paysage audiovisuel. Au-delà de ces textes fondamentaux, un grand chantier nous attend, celui de réfléchir sur l’armature juridique, technique pour la prise en compte des nouveaux médias, services et des métiers connexes », a rappelé Médard Milandou Nsonga, président du CSLC.

Pour le président du CSLC, cette modernisation est importante pour permettre de faire face à la prolifération des médias en ligne et des réseaux sociaux. « La régulation de la couverture médiatique de la campagne électorale est un défi de taille. C’est pourquoi une rencontre sera organisée avec les professionnels des médias pour leur rappeler l’importance du code d’éthique et de déontologie, considéré comme le livre de chevet de tout journaliste », a-t-il indiqué.

Ces travaux vont permettre de trouver des solutions durables pour les problèmes qui entravent le fonctionnement du conseil.