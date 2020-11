Congo : l’appel à compétition Mobile photography awards se poursuit

Les photographes de tous les pays peuvent participer en soumettant leurs images. Il n’y a aucune restriction par rapport aux conditions d’éligibilité.

Pour postuler, les candidats doivent créer un compte Mobile photo awards (MPA) avec leur nom et leur adresse e-mail et un mot de passe. Si le candidat a déjà un compte MPA, ce processus est à ignorer.

Les postulants doivent se connecter à leur profil où ils peuvent acheter des entrées et télécharger leurs images. Chaque image qu’ils vont soumettre est entrée dans une catégorie de photos de leur choix. Les images prises et éditées sur les téléphones portables ou tablettes incluant IPhone, IPad, téléphones Android et tablettes, Windows Phone, et l’iPod Touch sont éligibles à la compétition.

Tous les gagnants de la catégorie sont admissibles au grand prix. Le gagnant du grand prix recevra 3000 dollars tandis que le vainqueur de la dissertation photo aura 500 dollars.

La date limite d’inscription est fixée pour le 14 décembre 2020. Pour y participer, les candidats doivent se connecter sur le site mobilephotoawards.com puis cliquer à catégorie et choisir.

« Nous reconnaissons et célébrons le talent et l’imagerie des communautés de photo et d’art sur téléphone mobile. Le MPA est une vitrine pour les photographes et artistes qui ont embrassé ce moment décisif. », ont indiqué les organisateurs.

La participation est payante, les frais d’inscription sont de 15 dollars pour une image, 30 dollars pour trois images, 50 dollars pour six images et 100 dollars pour quinze images. L’essai photo de l’AMP (Awards mobile photo) a ses propres frais d’inscription, 29 dollars avec son propre prix 500 dollars.

Le Mobile photo awards est le plus ancien concours international ouvert exclusivement aux photographies prises et éditées sur tous les téléphones mobiles et tablettes. Il a été créé en 2011 pour reconnaître et célébrer le talent et l’imagerie des communautés mobiles de photo et d’art. Ce concours se déroule chaque année.

Signalons que le MPA comprend 20 catégories de photos, dont un essai photo avec son propre prix de 500 dollars. Chaque image saisie peut être placée jusqu’à deux catégories. Tous les gagnants de la catégorie reçoivent des lots de prix MPA et sont inclus dans la visite exclusive des expositions MPA, avec d’autres opportunités de vente d’œuvres d’art.