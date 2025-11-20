Congo : lancement d’un atelier pour moderniser et digitaliser le secteur de l’artisanat

Ouvert lundi 17 novembre, les travaux qui doivent s’achever vendredi, sont organisés sous la houlette de Michel Ngakala, coordonnateur du Projet d’accélération de la transformation numérique au Congo (PATN).

L’atelier lancé dans la ville de Pointe-Noire, est consacré à la revue du cadre légal, réglementaire et institutionnel de l’artisanat, à la mise en place d’un portail des services dédiés et à l’instauration de la carte numérique de l’artisan.

L’objectif est de poser les bases d’un cadre rénové et digitalisé pour accompagner le développement durable de l’artisanat congolais. Les participants planchent notamment sur l’actualisation de l’environnement juridique et institutionnel du secteur, la formation des acteurs, ainsi que la conception d’outils numériques destinés à promouvoir et valoriser le savoir-faire artisanal national.

Parmi les objectifs majeurs figure également l’examen et l’actualisation des textes encadrant l’artisanat afin de les adapter aux mutations technologiques et économiques. Les travaux doivent permettre d’identifier, classifier et valider les métiers artisanaux, en vue de constituer un répertoire national reconnu par l’État. Les modalités de création d’un registre national des artisans, garant d’une meilleure visibilité et d’une meilleure organisation, seront également débattues.

En ouvrant les travaux, Michel Ngakala a rappelé le rôle essentiel que joue l’artisanat dans l’économie congolaise. « L’artisanat incarne plus qu’une simple activité économique. Il est le dépositaire du patrimoine culturel, un vecteur d’innovation locale et une source d’emploi particulièrement importante pour les jeunes et les femmes », a-t-il souligné.

Il a également relevé que le potentiel du secteur reste sous-exploité, en raison d’un cadre légal et réglementaire qui nécessite d’être modernisé. L’atelier doit ainsi permettre d’identifier les forces et les faiblesses des textes actuels pour proposer des réformes adaptées et bâtir un écosystème plus structuré, compétitif et résilient.

La modernisation du secteur reposera largement sur la digitalisation, a rappelé le coordonnateur du PATN.

« Nous devons accompagner nos artisans dans une transition numérique en concevant des outils accessibles et utiles », a-t-il déclaré.

Parmi ces outils figure la carte numérique de l’artisan et de l’entreprise artisanale, appelée à devenir un instrument majeur de reconnaissance officielle, de simplification des démarches et d’unification des données. De même, la création d’un portail dédié aux services de l’artisan offrira un guichet unique regroupant informations, formalités administratives et opportunités économiques.

A noter que l’atelier bénéficie du financement de la Banque mondiale, dans le cadre du projet PATN, qui accompagne le Congo dans sa transition numérique et la modernisation de secteurs clés de son économie.