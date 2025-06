Congo : la 5e édition de la Rencontre des entrepreneurs francophones se tiendra à Brazzaville

Le forum est dédié à la promotion des opportunités économiques et au renforcement des partenariats au sein de l’espace francophone.

La capitale congolaise, Brazzaville va abriter du 26 au 28 juin, la 5e édition de la Rencontre des entrepreneurs francophones (REF). Ledit forum se veut une plateforme dédiée à la promotion des opportunités économiques et au renforcement des partenariats au sein de l’espace francophone.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Cette 5e édition REF rassemblera plus de 1.000 participants, notamment les chefs d’entreprise, les représentants d’institutions économiques, les experts, les leaders d’opinion et les entrepreneurs issus de divers pays francophones.

La REF est considérée comme un carrefour d’affaires, propice à la création de synergies entre entrepreneurs, décideurs économiques et institutions francophones. Cette édition vise à bâtir une Francophonie économique dynamique, compétitive et résolument tournée vers l’avenir.

Pendant cet évènement, il y aura diverses activités économiques et professionnelles, notamment des événements valorisant l’expertise des entreprises congolaises et favorisant les échanges entre acteurs locaux et internationaux, des stands d’exposition où les entreprises pourront présenter leurs produits et services, ainsi que des ateliers thématiques animés par des intervenants de haut niveau. C’est du moins ce qu’à expliqué Nancy Chenard, secrétaire générale de l’Union patronale et interprofessionnelle du Congo (Unicongo), structure organisatrice de l’événement.