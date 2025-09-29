Congo-insertion professionnelle : 165 jeunes formés certifiés dans des métiers porteurs

Après plusieurs mois d’apprentissage, 165 jeunes, dont 102 femmes et 63 hommes, ont reçu le 26 septembre, au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, leurs certificats de fin de formation.

Ces lauréats, venus de différents quartiers de Brazzaville, ont acquis des compétences dans des domaines variés notamment mécanique, informatique, soudure électrique, hôtellerie, coiffure, couture, agroalimentaire, pâtisserie, entre autres.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Cette initiative a été rendue possible grâce à trois projets portés par l’ ONG Essor et ses partenaires : Relieef (Renforcer l’insertion par l’emploi et l’entrepreneuriat des femmes), lancé en 2023 et financé par l’Agence française de développement, qui vise à réduire les inégalités de genre dans l’accès à la formation professionnelle. Emateli, financé par l’Union européenne, qui encourage l’entrepreneuriat agricole et urbain tout en renforçant la société civile congolaise.

Nouvelle opportunité d’avenir, soutenu par l’ambassade de France au Congo, dans le cadre du dispositif « Kotonga », au bénéfice des jeunes du 8e arrondissement de Brazzaville.

« Ce succès n’aurait pas été possible sans l’engagement et le dévouement des équipes projets. Derrière ce nombre, il y a 165 parcours de vie transformés », a déclaré Dieudonné Badawé, coordonnateur pays d’Essor.

Il s’est félicité de voir certains jeunes déjà mettre en pratique leurs acquis, citant notamment l’exemple d’une jeune femme de 28 ans, formée en pâtisserie, qui a commencé à vendre des gâteaux pendant sa formation et ambitionne désormais d’ouvrir sa propre pâtisserie.

Encourageant les lauréats à persévérer, le coordonnateur d’Essor leur a rappelé que ce certificat représente « non seulement une fin, mais surtout un passeport pour l’avenir ».