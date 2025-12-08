Congo-gouvernance des médias : vers un renforcement du cadre de régulation

Le ministre de la communication, Thierry Lézin Moungalla, a eu un échange avec une du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC).

Le financement de la presse, la gestion des fréquences et le renforcement des outils du régulateur ont été au cœur d’un échange entre le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, et une délégation du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), conduite par son président, Médard Milandou Nsonga.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Cette rencontre a permis d’aborder les défis majeurs auxquels font face les professionnels des médias, dans un contexte marqué par des mutations technologiques et des exigences croissantes en matière de qualité de l’information. Les parties ont souligné la nécessité d’apporter des réponses concrètes et adaptées aux préoccupations actuelles du secteur de la presse.

Au-delà du diagnostic, les échanges ont également porté sur l’urgence de doter le CSLC d’outils techniques et institutionnels modernes afin de lui permettre d’accomplir pleinement ses missions de régulation, de contrôle et d’accompagnement des médias.

Pour sa part, le ministre Thierry Lézin Moungalla a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à œuvrer en étroite collaboration avec l’organe de régulation, saluant une démarche de concertation jugée constructive et nécessaire. De son côté, le CSLC s’est dit prêt à renforcer cette dynamique de dialogue.

À l’issue de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur volonté de pérenniser ce cadre d’échanges et d’engager des réformes concrètes. Plusieurs mesures devraient être annoncées dans les prochains jours, ouvrant ainsi la voie à un renforcement de la gouvernance du paysage médiatique national.