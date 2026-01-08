Congo-Faux recrutements : la LCDE met en garde contre une tentative d’arnaque en ligne

Des annonces de recrutement attribuées à la Congolaise Des Eaux (LCDE), circulent sur les réseaux sociaux, mais l’entreprise dément et parle d’une tentative d’escroquerie.

Depuis plusieurs jours, des informations faisant état d’un prétendu recrutement massif à la LCDE circulent sur la toile. Face à cette vague de désinformation, la direction générale de l’entreprise publique a opposé, ce mercredi 7 janvier à Brazzaville, un démenti, dénonçant une tentative de fraude et appelant la population à la plus grande vigilance.

Selon la LCDE, de nombreux internautes partagent actuellement des liens renvoyant vers un supposé « portail de candidature », promettant des opportunités d’emploi au sein de la société nationale de distribution d’eau. Une initiative totalement fallacieuse, qui n’émane en aucun cas de ses services officiels.

Dans un communiqué rendu public, la direction générale à clarifier la situation, tout en affirmant que ces publications sont fausses et relèvent d’une manœuvre frauduleuse. « Ces pratiques, souvent orchestrées par des individus malintentionnés, ont pour objectif de collecter illégalement des données personnelles ou de soutirer de l’argent à des demandeurs d’emploi », précise le document.

Pour dissiper toute confusion, la Congolaise Des Eaux rappelle que ses procédures de recrutement sont strictement encadrées et respectent les règles administratives et légales en vigueur. « Toute procédure de recrutement est conduite exclusivement par les services compétents de la LCDE », souligne le communiqué.

L’entreprise appelle ainsi les partenaires, les institutions et surtout le grand public à ignorer les liens suspects diffusés notamment via WhatsApp et Facebook. Elle recommande de ne communiquer aucune information sensible – coordonnées bancaires, pièces d’identité ou autres documents personnels – sur des plateformes non officielles, et d’accorder du crédit uniquement aux canaux de communication reconnus de la société.