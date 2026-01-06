Congo : échange de vœux entre le président et le corps diplomatique

Le président Denis Sassou-N’Guesso, accompagné de Madame Antoinette Sassou-N’Guesso, a reçu ce mardi 06 janvier 2026, au Palais du Peuple, les membres du Corps diplomatique accrédité en République du Congo, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie d’échange de vœux du Nouvel An.

Cette rencontre solennelle, devenue un moment fort du calendrier diplomatique, a permis aux représentants des missions diplomatiques et consulaires ainsi qu’aux responsables des organisations internationales de présenter leurs vœux de paix, de prospérité et de réussite au Chef de l’État et au peuple congolais pour l’année 2026.

S’exprimant au nom du Corps diplomatique, le doyen a salué la qualité des relations de coopération qui unissent le Congo à leurs pays respectifs, tout en réaffirmant leur engagement à œuvrer au renforcement du dialogue politique, de la coopération économique et des échanges culturels. Il a également rendu hommage aux efforts déployés par les autorités congolaises en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable.

En réponse, le Président Denis Sassou-N’Guesso a exprimé sa gratitude pour les vœux formulés et a réitéré la volonté du Congo de poursuivre une diplomatie fondée sur le respect mutuel, la solidarité et la coopération gagnant-gagnant. Le Chef de l’État a souligné l’importance du multilatéralisme et de la concertation internationale face aux défis mondiaux, notamment ceux liés à la paix, au climat et au développement.

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de convivialité et de courtoisie diplomatique, illustrant la solidité des liens entre la République du Congo et la communauté internationale. Elle s’est achevée par des échanges informels entre le couple présidentiel et les membres du Corps diplomatique, marquant ainsi le début d’une nouvelle année placée sous le signe du dialogue et du partenariat.