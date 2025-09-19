Congo : des jeunes abordent les tracas de la vie avec humour

C’est en la faveur du spectacle « Au tour de Serge », qui se tiendra samedi 20 septembre 2025, et réunira plusieurs jeunes humoristes congolais.

A la tête d’affiche, on retrouvera Jojo la légende, demi-finaliste de la quatrième édition du concours « Mon premier Montreux Afrique » en 2024. On note également la présence de Black Panda, Nana Cepho, Alain Dooly, Ray Bouity, Christ Mavy, Sem L’honorable. Le spectable « Au tour de Serge », offrira au public le 20 septembre prochain, des performances authentiques, rythmées et fédératrices à travers une série de sketchs originaux abordant de multiples facettes de la vie quotidienne.

L’objectif de ce spectacle est de valoriser l’expression artistique des jeunes humoristes congolais ; de confronter la diversité de leurs talents ; de faire de cette initiative un véritable cadre culturel pour encourager le dialogue interculturel à travers le rire ; de développer l’esprit de la tolérance et le respect de l’autre dans la singularité.

Au-delà du divertissement, ces jeunes talents vont transformer les soucis du quotidien en éclats de rire. Les différentes thématiques abordées seront entre autres la montée en puissance des antivaleurs, la pauvreté, la paresse, les tribulations dans les embouteillages, les incompréhensions interculturelles, les aléas des relations amoureuses, des réflexions profondes et l’éveil de conscience auprès de la jeunesse congolaise.