Congo : Denis Sassou N’Guesso en visite de travail à Pointe-Noire et dans le Kouilou

Le chef de l’État a entamé dimanche 16 novembre, une visite de travail de deux jours à Pointe-Noire et dans le Kouilou, consacrée à plusieurs inaugurations d’infrastructures industrielles, sanitaires, éducatives et mémorielles.

Arrivé en fin d’après-midi à l’aéroport Antonio Agostinho Neto, le chef de l’État, Denis Sassou N’Guesso, a entamé dimanche une visite de travail de deux jours à Pointe-Noire et dans le département du Kouilou. Accueilli par les autorités locales réunies pour les honneurs officiels, le président a été chaleureusement salué par une foule nombreuse massée le long de l’avenue menant de l’aéroport à sa résidence en bordure de mer. Une partie du trajet a été effectuée à bord d’un véhicule décapotable, permettant au cortège présidentiel de communier avec les Ponténégrins.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ce lundi 17 novembre 2025, le programme du chef de l’État est marqué par deux inaugurations majeures. Il procédera d’abord à l’ouverture officielle de l’usine de valorisation du gaz associé de la société Wing Wah Exploration and Production Pétrolière SAU, un projet stratégique pour la réduction du torchage et la valorisation énergétique des ressources nationales. Dans la foulée, Denis Sassou N’Guesso inaugurera l’Institut national de biologie et de veille sanitaire, une infrastructure essentielle pour le renforcement du système de surveillance épidémiologique du pays.

La deuxième journée de la visite, prévue le mardi 18 novembre, sera consacrée à plusieurs activités dans le Kouilou. Le président inaugurera l’Université catholique, avant d’effectuer une visite technique à l’huilerie Africa Oil. La tournée s’achèvera à Loango avec la pose de la première pierre du futur musée de l’esclavage, un projet mémoriel majeur destiné à mettre en lumière un pan important de l’histoire du Congo et de la sous-région.