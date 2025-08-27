Congo : Brazzaville accueille un atelier panafricain sur la sécurité phytosanitaire

La rencontre va permettre aux experts de consulter et d’examiner pendant quatre jours les projets de normes internationales.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) réunissent les experts africains dans la capitale congolaise pour discuter des enjeux phytosanitaires. Du 26 au 29 août 2025, les participants venus de plusieurs pays vont pour examiner et ajuster les projets de normes internationales relatives aux mesures phytosanitaires.

« Les végétaux sont à la fois la source de vie et un pilier de notre sécurité. Ils représentent 80% de notre alimentation et produisent 98% de l’oxygène que nous respirons. Cependant, chaque année, les organismes nuisibles détruisent jusqu’à 40% de nos cultures vivrières, entraînant des pertes agricoles estimées à plus de de 220 milliards de dollars américains », a indiqué Pascal Robin Ongoka, directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture.

Il sera également question de la mise en œuvre et sensibilisation dans le cadre des organisations régionales de la protection des végétaux et de la FAO. A la fin des travaux, les recommandations collectives vont porter sur les normes essentielles à la gestion de la sécurité alimentaire, à la facilitation du commerce et à la préservation de l’environnement.