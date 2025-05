Congo : Brazzaville accueille la 5e édition de la Rencontre des entrepreneurs francophones

Cet événement économique sera l’occasion de renforcer les liens économiques, d’explorer de nouvelles opportunités d’affaires et de découvrir le dynamisme des économies francophones.

La capitale congolaise, Brazzaville, accueillera du 26 au 28 juin prochain la 5e édition de la Rencontre des entrepreneurs francophones (REF). Cet événement économique majeur de la francophonie sera l’occasion de renforcer les liens économiques, d’explorer de nouvelles opportunités d’affaires et de découvrir le dynamisme des économies francophones.

Le thème de cette édition est « Renforcer les chaînes de valeur dans l’espace francophone ». L’événement est organisé par l’Alliance des patronats francophones (APF) en partenariat avec l’Union patronale et professionnelle du Congo (Unicongo). Plus de 1000 participants sont attendus, notamment des investisseurs, des décideurs publics-privés et des représentants d’institutions.

Au programme de l’événement, des tables rondes, des conférences et des ateliers animés par des experts reconnus. Les participants auront également l’occasion de bénéficier d’opportunités d’affaires et de réseautages stratégiques.

L’APF est le premier réseau d’entreprises de l’espace francophone, avec quarante organisations professionnelles représentatives. Elle représente le secteur privé formel dans les pays francophones et met au cœur de son action la circulation des entrepreneurs, la formation des jeunes, la transition écologique et l’accompagnement des jeunes pousses (startups).

La REF Francophone rassemble chaque année des chefs d’entreprise, des institutions et des organisations patronales pour stimuler l’innovation, encourager les échanges et bâtir des partenariats économiques stratégiques au sein de la francophonie. Cet événement est une occasion unique pour les entrepreneurs francophones de se rencontrer, de partager leurs expériences et de créer de nouvelles opportunités d’affaires.