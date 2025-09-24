Congo-A’Solidarity : Africa Global Logistics mobilise plus de 1 500 collaborateurs pour le don de sang

Le 23 septembre 2025, plus de 1 500 collaborateurs évoluant à Africa Gobal Logistics Congo, Congo Terminal et Terminaux du Bassin du Congo (TBC) étaient mobilisés pour le don de sang à Pointe-Noire et Brazzaville. Ce don fait suite à une donation de 2 500 poches au centre national de transfusion sanguine (CNTS) pour appuyer les efforts des pouvoirs publics à œuvrer pour le bien-être des communautés et faciliter les collectes de don de sang dans le pays.

En collaboration avec les directions interdépartementales du Kouilou, de Pointe-Noire et Brazzaville, le service communication a organisé la collecte de sang sur les sites opérationnels et administratifs. Elle a permis de mettre en lumière l’engagement du personnel à réaliser un acte essentiel qui peut sauver des vies et contribuer à la santé publique.

« Le don de sang est crucial pour les patients ayant besoin de transfusions notamment les victimes d’accidents, les personnes atteintes de maladies graves et celles subissant des interventions chirurgicales. C’est assez impressionnant de voir autant de collaborateurs du groupe AGL s’impliquer pour le don de sang » explique le Docteur Serge Oscar MOKONO, Directeur Général du CNTS.

« A l’heure où certains pays ont choisi de réduire leur contribution à la santé, nous avons opté pour la préservation des vies humaines par un don de poches suivi d’un don de sang » soutient Christophe PUJALTE, Directeur Régional Africa Global Logistics Congo/Angola Africa Global Logistics célèbre cette année la deuxième édition de A’Solidarity day. Pour cette année, le Groupe et l’ensemble de ses filiales organisent des actions solidaires en faveur de la santé pour le bien-être des communautés locales.