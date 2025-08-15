Congo : AGL et Congo Terminal participent au forum « Gala des bacheliers »

Du 4 au 7 août 2025, Africa Global Logistics (AGL) et Congo Terminal ont participé à la 4ème édition du Gala des bacheliers organisé par Kimia Event Team à Pointe-Noire.

L’évènement vise à faciliter l’orientation scolaire post-baccalauréat et offrir des bourses d’excellence. Près de 300 étudiants ont pris part à ce forum.

Dans les stands et lors d’un panel dédié à la découverte des métiers portuaires et logistiques, nos équipes RH, commerciales et marketing ont expliqué aux jeunes pourquoi il est essentiel de faire des choix éclairés sur leur parcours académique qui définira plus tard leur profil professionnel.

« Le Gala des bacheliers vise à créer des ponts entre l’école, l’entreprise et la société congolaise. C’est une passerelle essentielle pour construire l’avenir des jeunes. Je suis heureuse de voir des entreprises de la place s’ouvrir aux jeunes en participant à cet évènement. Merci AGL », a souligné Ruth Guychelle MBONGO promotrice de Kimia Event Team.

« Permettre aux jeunes de découvrir nos métiers, c’est leur ouvrir la voie vers des carrières ambitieuses et pleines d’avenir. Car aussi longtemps que se feront les échanges commerciaux, les experts en solutions logistiques auront toujours leur place » a expliqué Paris BIDJANG, Directeur des Ressources humaines Africa Global Logistics Congo.

Plusieurs entreprises et écoles supérieures ont accompagné cet évènement. Au total huit bourses d’excellence prenant en charge 50% des frais de scolarité ont été attribuées aux bacheliers. Six par une université étrangère de renom et deux par une université locale.

À travers cette participation, AGL réaffirme son engagement à soutenir les initiatives locales en faveur de la jeunesse. L’entreprise joue un rôle clé dans la formation et l’émancipation des jeunes. Elle facilite leur accompagnement multiforme pour faire d’eux les leaders de demain.