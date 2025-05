Congo : 21 tonnes de produits avariés détruits à Ignié

Une action qui s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération de lutte contre les produits périmés et impropres à la consommation humaine.

Le Directeur départemental de la Concurrence et de la répression des fraudes (DDCRF), Blaise Mayama Kouenda a supervisé l’opération de destruction de 21 tonnes de produits cosmétiques alimentaires. Ces produits identifiés qui ont été jugés impropres à la consommation et à tout autre usage. Ils ont été mis hors du circuit commercial et détruits le weekend dernier à Ignié dans le département de Djoué-Léfini.

Selon Blaise Mayama Kouenda, « Ces produits ont été saisis par des gendarmes commerciaux dans les chambres froides et magasins de Brazzaville ». Il précise également qu’une partie des avaries a été signalée par des commerçants et consommateurs consciencieux, tandis que d’autres ont été détectés par les services de contrôle.

Ces avaries sont dues à de mauvaises conditions de conservation et à la faible attention accordée aux dates d’expiration. Le DDCRF entend poursuivre la lutte contre les commerçants malhonnêtes qui mettent en danger la vie des populations à travers la vente des produits avariés.