Changement climatique : le projet proClimat propose une approche pour renforcer la résilience alimentaire

Le projet de Création des activités économiques inclusives et résilientes au changement climatique (proClimat) a organisé, le 8 mai à Kinkala, un atelier de consolidation du plan national de préparation de réponses aux crises de sécurité alimentaire.

Le plan national de préparation de réponses aux crises de sécurité alimentaire a pour objectifs de renforcer la résilience alimentaire, d’assurer la durabilité des systèmes alimentaires, de coordonner les efforts et de mobiliser les ressources en définissant clairement les besoins et les priorités. La sécurité alimentaire repose sur quatre piliers : la disponibilité, la stabilité, la pérennité et la quantité de l’aliment mis à la disposition des populations cibles.

Le Congo a bénéficié d’un financement de 132 millions de dollars américains octroyé par la Banque mondiale via le partenariat Progreen dans le cadre du projet proClimat. Ce projet devrait contribuer à renforcer la résilience alimentaire et à assurer la durabilité des systèmes alimentaires dans le pays.

Le responsable du bureau satellite et paysager du projet proClimat, Alexis Loko, a souligné l’importance de cet atelier pour construire un plan stratégique et opérationnel répondant aux exigences du pays. Pendant trois jours, les participants ont analysé les données, les dispositifs efficaces et ont planifié les réponses aux différentes crises tout en définissant un mécanisme de suivi durable.

Le spécialiste en sécurité alimentaire au projet proClimat, Crédo Ngouissani, a rappelé que le plan national de préparation de réponses aux crises de sécurité alimentaire vise à doter le Congo d’outils nécessaires pour se préparer techniquement et financièrement afin de mieux anticiper les crises liées à la sécurité alimentaire.