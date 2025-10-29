Brazzaville-Reims : un projet d’un peu plus de 680 millions F pour l’eau et l’assainissement

Lancé mardi 28 octobre par le député-maire Dieudonné Bantsimba, en présence du maire de Tinqueux et vice-président du Grand Reims, Jean-Pierre Fortuné, ce projet s’étend sur trois ans (2025-2028) et est co-piloté par la mairie de Brazzaville et la communauté urbaine du Grand Reims (France).

Les 681 millions FCFA mobilisés pour la mise en œuvre du projet proviennent de plusieurs partenaires : l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, le Grand Reims et la mairie de Brazzaville.

Chaque partie apporte sa contribution financière et technique pour renforcer l’accès à des services d’eau potable et d’assainissement de qualité, tout en favorisant une gouvernance locale efficace et un apprentissage mutuel entre les deux collectivités.

Le projet BISEAU repose sur trois axes prioritaires notamment le renforcement du service public de l’eau potable ; la structuration de la filière de gestion des boues de vidange et l’aménagement pilote dans les établissements scolaires publics.

Sur le premier volet, la Congolaise des eaux bénéficiera d’un appui technique du Grand Reims et de l’Office national de l’eau et de l’assainissement du Burkina Faso. L’objectif : améliorer la performance du réseau de distribution, moderniser les équipements et renforcer les compétences internes du personnel grâce à des missions croisées et à un appui matériel.

Le deuxième axe, consacré à la gestion des boues de vidange, vise à améliorer la connaissance du secteur de l’assainissement à Brazzaville. Une étude technique est prévue pour la construction éventuelle d’une station de traitement des boues, tandis que la mairie mettra en place un cadre réglementaire et un suivi de la filière en collaboration avec les opérateurs de vidange.

Le troisième volet porte sur la réhabilitation de quatre écoles publiques périphériques qui seront dotées de points d’eau, de blocs sanitaires modernes et d’aménagements de drainage et de végétalisation. Des activités pédagogiques de sensibilisation à l’hygiène et à la préservation de l’eau accompagneront ces infrastructures.

Le lancement du projet BISEAU s’inscrit dans la continuité d’une coopération historique entre Brazzaville et Reims, initiée en 1961. Renouvelée en 2018, cette collaboration s’est intensifiée à partir de 2023 autour de la question de l’accès à l’eau et à l’assainissement.

Une phase de diagnostic conjointe a permis d’identifier les priorités locales et de jeter les bases de ce projet ambitieux. La signature de la convention, intervenue à l’issue de la cérémonie, marque le passage à la phase de mise en œuvre effective des actions.